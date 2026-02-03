Incinta di 7 mesi travolta da un’auto e uccisa | morta anche la bimba Tragedia enorme

Una donna incinta di sette mesi è stata investita e uccisa da un’auto. La bambina che portava in grembo non ce l’ha fatta. La tragedia si è consumata sotto gli occhi di tutti a Los Angeles, lasciando dietro di sé dolore e sgomento. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente, ma il dolore è già enorme.

Il sole di Los Angeles ha fatto da sfondo a una tragedia che ha strappato via due vite in un istante, lasciando una famiglia e un’intera comunità nel più profondo sconforto. Regan Cole-Graham, una giovane donna al settimo mese di gravidanza, ha perso la vita il 31 gennaio scorso in seguito a un drammatico incidente stradale. La dinamica, per quanto semplice nella sua fatalità, è straziante: Regan stava trascorrendo un pomeriggio all’aria aperta in bicicletta, circondata dall’affetto del marito e dei loro due figli piccoli, quando un’auto l’ha travolta violentemente. Nonostante la tempestività dei soccorsi e il trasporto d’urgenza in una struttura ospedaliera vicina, le ferite riportate dalla donna si sono rivelate fatali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Una donna di 36 anni, incinta di sette mesi, ha perso la vita in un incidente a Los Angeles.

