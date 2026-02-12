Traffico Roma del 12-02-2026 ore 19 | 30

Restano forti disagi sulla rete stradale di Roma e dintorni. La A1 Firenze-Roma, coinvolta in un incidente grave con un’auto cisterna che trasportava gas, rimane chiusa tra Orte e la diramazione Roma Nord verso Roma, causando code di almeno 11 chilometri a partire da Attigliano. Chi deve raggiungere Roma da sud è invitato a usare l’A11 e poi l’A12 per aggirare il blocco. Anche tra il video e Ponzano Romano sulla Roma Nord si registrano rallentamenti, e si consiglia di optare per l’A24 e l

Luceverde Roma Buonasera resta critica la situazione del traffico sulla A1 Firenze Roma per un grave incidente della quale è rimasta coinvolta un'auto cisterna che trasporta gas è ancora chiuso il tratto tra Orte la diramazione Roma nord verso Roma code a partire da Attigliano a l'uscita obbligatoria di Orte si è formata una coda di 11 km per le lunghe percorrenze in direzione di Roma consigli di percorrere la A11 firenze-pisa nord per poi proseguire sulla A12 genova-roma fino al Raccordo Anulare Per lo stesso motivo la uno è chiusa anche tra il video con la diramazione Roma nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze è qui per le lunghe percorrenze verso Firenze consigliamo di procedere sulla A24 Roma Teramo per poi proseguire sulla A14 bologna-taranto e dopo i Disagi causati dalle forti piogge di questa mattina con conseguenti allagamenti in diverse strade della capitale la situazione è lento miglioramento raccomandiamo tuttavia di procedere con la massima soprattutto nell'attraversamento dei Sottopassi a nord della città in zona belpoggio per allagamenti chiusa via Lello maddaleno per una voragine resta chiusa via Garlasco all'altezza di via Taleggio ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

