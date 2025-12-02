Traffico Roma del 02-12-2025 ore 19 | 30

Luceverde Roma traffico del raccordo anulare in particolare code a tratti in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria e poi tra la Bufalotta e lo svincolo A24 stessa situazione in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla via Appia trafficata la tangenziale est code a tratti da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni in direzione dello Stadio Olimpico dalla Nomentana alla Salaria lavori Questa notte al ponte dell'Industria che uso nelle due direzioni dalle 22 di questa sera fino alle 5:30 di domattina chiusura notturna per lavori anche della sopraelevata della tangenziale est dalle 23 di questa sera fino alle 6 di domattina tra via del Pigneto e Largo Passamonti obbligo di uscita a via del Pigneto per il traffico proveniente da viale Castrense attenzione questa chiusura si ripeterà tutte le notti fino al 6 di dicembre per il trasporto pubblico Fino al prossimo 5 dicembre per lavori linea a della metropolitana solo in direzione Anagnina i treni limitano la corsa Subaugusta attivata una linea bus sostitutiva che ferma anche a Cinecittà ma ha i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-12-2025 ore 19:30

Argomenti simili trattati di recente

️ Martedì nero per il traffico a Roma! La pioggia non ha perdonato: la Capitale si è svegliata con un caos veicolare senza precedenti. 147 km di code totali alle 8 del mattino e una velocità media di soli 17 km/h! Situazione critica: code di oltre 5 km sulla - facebook.com Vai su Facebook

Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde Vai su X

Traffico Roma del 02-12-2025 ore 18:30 - Luceverde Roma trovati traffico intenso con code sulla via Pontina da raccordo anulare a Spinaceto e poi tra Pomezia Aprilia tutto verso Latina sulla ... Segnala romadailynews.it

Traffico Lazio del 02-12-2025 ore 17:30 - Luceverde Lazio trovati traffico intenso con code sulla via Pontina tra Pomezia e Aprilia verso Latina sulla diramazione Roma Sud file per entrare sul ... Si legge su romadailynews.it

Il comune di Roma deve 10mila euro di risarcimento ai cittadini che vivono in zone inquinate: una sentenza storica - Sentenza storica: chi abita vicino a strade inquinate ha diritto al risarcimento. ilfattoquotidiano.it scrive

Roma è sempre più trafficata: nel 2025 ogni romano ha perso 76 ore nel traffico - Roma è la 17° città più trafficata al mondo, la 4° se si tiene in considerazione il territorio europeo. Si legge su romatoday.it

Un lunedì nero per chi ha viaggiato in treno sulla tratta direttissima Roma Orte. le reazioni dei viaggiatori pendolari - Stefano Stefanini NewTuscia – ORTE – Lunedì 1 dicembre maglia nera per i pendolari della tratta Roma Orte per un guasto ad un treno ad Alta Velocita Italo con 460 passeggeri, soccorsi in galleria nei ... Lo riporta newtuscia.it

Matera, Parco Intergenerazionale: avanti con i lavori. Modifiche alla viabilità e al TPU in piazza Matteotti - Dal 3 dicembre entrano in vigore nuove disposizioni su traffico e trasporto pubblico per consentire l’allestimento del cantiere e la conclusione degli interventi di riqualificazione dell’area tra piaz ... Segnala trmtv.it