Traffico Roma del 12-02-2026 ore 18 | 30

Da romadailynews.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La situazione sulla A1 tra Firenze e Roma resta critica a causa di un camion fermo alimentato a gas naturale liquefatto. Il tratto tra Orte e Roma nord è stato chiuso, creando code di diversi chilometri, sia in direzione Roma che verso Firenze. Chi viaggia verso Roma viene indirizzato sulla A11 e poi sulla A12, mentre per chi va verso Firenze si consiglia di usare la A24 e la A14. L’intera regione continua a subire le conseguenze di questa criticità, con traffico congestionato e code che si allungano. La polizia e i servizi di emergenza lavorano per gest

Luceverde Lazio Vai trovati critica la situazione del traffico sulla A1 Firenze Roma per un camion fermo alimentato a gas naturale liquefatto è stato chiuso il tratto tra Orte Roma nord verso Roma all'uscita obbligatoria di Orte si è formata una coda di 4 km all'interno del tratto chiuso verso Roma ci sono 6 km di coda tra Ponzano Romano e il vino per la diramazione Roma nord per le lunghe percorrenze in direzione di Roma consigliamo di percorrere la A11 firenze-pisa nord per poi proseguire sulla A12 genova-roma fino al Raccordo Anulare Per lo stesso motivo la uno è chiusa anche tra il bivio con la diramazione Roma nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze e all'uscita obbligatoria di Roma nord si è formata una coda di 2 metri per le lunghe percorrenze verso Firenze consigliamo di procedere sulla A24 Roma Teramo per poi proseguire sulla A14 bologna-taranto allerta meteo gialla per piogge scuse temporali su tutta la regione prudenza nella guida per lavori notturni chiusa dalle 21:30 alle 6 di domattina la via Salaria in provincia di Rieti Tra maglianello Rieti in direzione nord prorogati al 15 marzo i lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina tra Atina superiore e Belmonte le deviazioni possibili sulla strada provinciale 259 da Sonia cerquetani È tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico roma del 12 02 2026 ore 18 30

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-02-2026 ore 18:30

Approfondimenti su Roma Traffico

Traffico Roma del 02-12-2025 ore 18:30

Traffico Roma del 02-02-2026 ore 18:30

Il traffico a Roma questa sera resta molto intenso.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Italy vs Micronesia: The Roman Empire vs The Pacific Atolls

Video Italy vs Micronesia: The Roman Empire vs The Pacific Atolls

Ultime notizie su Roma Traffico

Argomenti discussi: Traffico Roma del 12-02-2026 ore 08:30; Maltempo a Roma: sottopassi allagati e strade chiuse; Nubifragio su Roma, strade allagate e traffico in tilt; Nubifragio su Roma, strade allagate e traffico in tilt.

Traffico Roma del 12-02-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un allagamento E scusa via polense le linee 107 508 sono limitate ... romadailynews.it

traffico roma del 12Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 18:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma Sono in corso lavori ... romadailynews.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.