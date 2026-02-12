Traffico Roma del 12-02-2026 ore 18 | 30

La situazione sulla A1 tra Firenze e Roma resta critica a causa di un camion fermo alimentato a gas naturale liquefatto. Il tratto tra Orte e Roma nord è stato chiuso, creando code di diversi chilometri, sia in direzione Roma che verso Firenze. Chi viaggia verso Roma viene indirizzato sulla A11 e poi sulla A12, mentre per chi va verso Firenze si consiglia di usare la A24 e la A14. L’intera regione continua a subire le conseguenze di questa criticità, con traffico congestionato e code che si allungano. La polizia e i servizi di emergenza lavorano per gest

Luceverde Lazio Vai trovati critica la situazione del traffico sulla A1 Firenze Roma per un camion fermo alimentato a gas naturale liquefatto è stato chiuso il tratto tra Orte Roma nord verso Roma all'uscita obbligatoria di Orte si è formata una coda di 4 km all'interno del tratto chiuso verso Roma ci sono 6 km di coda tra Ponzano Romano e il vino per la diramazione Roma nord per le lunghe percorrenze in direzione di Roma consigliamo di percorrere la A11 firenze-pisa nord per poi proseguire sulla A12 genova-roma fino al Raccordo Anulare Per lo stesso motivo la uno è chiusa anche tra il bivio con la diramazione Roma nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze e all'uscita obbligatoria di Roma nord si è formata una coda di 2 metri per le lunghe percorrenze verso Firenze consigliamo di procedere sulla A24 Roma Teramo per poi proseguire sulla A14 bologna-taranto allerta meteo gialla per piogge scuse temporali su tutta la regione prudenza nella guida per lavori notturni chiusa dalle 21:30 alle 6 di domattina la via Salaria in provincia di Rieti Tra maglianello Rieti in direzione nord prorogati al 15 marzo i lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina tra Atina superiore e Belmonte le deviazioni possibili sulla strada provinciale 259 da Sonia cerquetani È tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-02-2026 ore 18:30

Approfondimenti su Roma Traffico

Il traffico a Roma questa sera resta molto intenso.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Italy vs Micronesia: The Roman Empire vs The Pacific Atolls

Ultime notizie su Roma Traffico

Argomenti discussi: Traffico Roma del 12-02-2026 ore 08:30; Maltempo a Roma: sottopassi allagati e strade chiuse; Nubifragio su Roma, strade allagate e traffico in tilt; Nubifragio su Roma, strade allagate e traffico in tilt.

Traffico Roma del 12-02-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un allagamento E scusa via polense le linee 107 508 sono limitate ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 18:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma Sono in corso lavori ... romadailynews.it

Incidente sulla Caserta–Roma, traffico in tilt prima dell’uscita di Mercato San Severino Grave incidente stradale sulla Caserta–Roma, poco prima dello svincolo di Mercato San Severino. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata, mentre - facebook.com facebook

Maltempo a Roma: allagamenti e traffico in tilt ift.tt/avctGWB x.com