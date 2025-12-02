Traffico Roma del 02-12-2025 ore 18 | 30
Luceverde Roma trovati traffico intenso con code sulla via Pontina da raccordo anulare a Spinaceto e poi tra Pomezia Aprilia tutto verso Latina sulla diramazione Roma sud e file per entrare sul Raccordo Anulare da Torrenova abbiamo poi code su tutte le principali strade consolari in uscita dalla capitale trafficato anche il raccordo anulare code a tratti lunga la carreggiata interna la Cassia Veientana e la Salaria È tra la Bufalotta lo svincolo A24 se sta situazione lungo la carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino allo svincolo A24 incidente con code sul percorso Urbano della A24 dalla tangenziale est a Portonaccio Verso il raccordo ma per traffico sulla Tangenziale Est da Corso di Francia alla Salaria verso San Giovanni è in direzione dello Stadio Olimpico dalla Nomentana alla Salaria attenzione sul Lazio allerta meteo gialla della protezione civile per pioggia abbondanti e temporali anche intensi raccomandiamo come sempre la massima account nella guida ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
