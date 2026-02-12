Traffico Roma del 12-02-2026 ore 14 | 30

Tra le strade di Roma si registrano diversi disagi a causa delle piogge intense. Questa mattina, il traffico si è intensificato soprattutto in zona Polense, dove un allagamento ha costretto alla deviazione alcune linee di bus, come la 107 e la 508. Anche la linea 042 è stata chiusa al traffico a causa di un sottopasso allagato in via Sansoni. La situazione si complica ulteriormente in via Villa Torlonia, dove un albero pericolante ha portato alla chiusura della strada. Per tutto il pomeriggio e fino a domani sera

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un allagamento E scusa via polense le linee 107 508 sono limitate allargo rotelle non raggiungono il capolinea in piazza Mondavio deviata anche la linea 042 chiusa al traffico per allagamenti il sottopasso in via Sansoni la linea 437 e deviata lungo via di Tor Cervara e via Collatina per un albero pericolante è chiusa al traffico via di Villa Torlonia all'altezza di via de Rossi domani pomeriggio dalle 17 in centro chiusure al traffico tra le altre su via Mamiani via Amendola a Cavour e Piazza dei Cinquecento per un corteo possibili deviazioni per 25 linee di bus appuntamenti per il carnevale nell'ultimo fine settimana prima del martedì grasso dal trullo a Casalbertone da Monti Tiburtini a Fontenuova saranno almeno 27 le linee deviate tra sabato e domenica tutti i dettagli sul romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Questa mattina, le Fori Imperiali sono state chiuse al traffico tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia.

