Traffico Roma del 02-12-2025 ore 14 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sarà inaugurato il prossimo 16 dicembre le due nuove fermate della metro C Colosseo e porta metronia lo ha confermato oggi il sindaco Gualtieri nel corso della presentazione del piano della mobilità natalizia piano che sarà in vigore da questo sabato tre punti principali del piano di Natale le ZTL di centro e Tridente prolungate alle 20 è in vigore anche nei festivi un abbonamento per il trasporto pubblico da €10 per 7 giornate da 6 dicembre al 6 gennaio e il potenziamento di m m m b al sabato e nei festivi tre linee bus free 1 Free 200 saranno gratuite per tutto il periodo Natale la linea free 1 piagera tra Largo Chigi e termini la Fre due tra Largo Chigi e Piazzale dei Partigiani la linea 100 tra Porta Pinciana e Prati dal 8 dicembre infine Torneranno in servizio Etra tranne sulla linea 14 mentre sulle linee 38 i tram si fermeranno alle 19 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

