Traffico Roma del 02-12-2025 ore 14 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sarà inaugurato il prossimo 16 dicembre le due nuove fermate della metro C Colosseo e porta metronia lo ha confermato oggi il sindaco Gualtieri nel corso della presentazione del piano della mobilità natalizia piano che sarà in vigore da questo sabato tre punti principali del piano di Natale le ZTL di centro e Tridente prolungate alle 20 è in vigore anche nei festivi un abbonamento per il trasporto pubblico da €10 per 7 giornate da 6 dicembre al 6 gennaio e il potenziamento di m m m b al sabato e nei festivi tre linee bus free 1 Free 200 saranno gratuite per tutto il periodo Natale la linea free 1 piagera tra Largo Chigi e termini la Fre due tra Largo Chigi e Piazzale dei Partigiani la linea 100 tra Porta Pinciana e Prati dal 8 dicembre infine Torneranno in servizio Etra tranne sulla linea 14 mentre sulle linee 38 i tram si fermeranno alle 19 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Argomenti simili trattati di recente
#Maltempo, #Roma sotto la pioggia: traffico in tilt e disagi nella Capitale - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità chiusa al traffico via dei Fori Imperiali, deviate le linee 51-85-87 e 118. Vai su X
Traffico Lazio del 02-12-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio trovati incolonnamenti sul grande raccordo anulare carreggiata interna dalla Bufalotta la Tiburtina di seguito dalla Casilina Ardeatina è ... Secondo romadailynews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 09:10 - Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in graduale aumento sulla ... Lo riporta romadailynews.it
Roma è sempre più trafficata: nel 2025 ogni romano ha perso 76 ore nel traffico - Roma è la 17° città più trafficata al mondo, la 4° se si tiene in considerazione il territorio europeo. Si legge su romatoday.it
Guardia Costiera, Liardo: "Sicurezza fondamentale, digitalizzare procedure e ridurre tempistiche" - "Il nostro compito non è solo quello di essere operativi all'interno delle aeree portuali, ma svolgiamo delle funzioni in perfetta sinergia con la forza armata: basti pensar ... Riporta msn.com