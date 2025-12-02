Luceverde Lazio trovati traffico intenso con code sulla via Pontina tra Pomezia e Aprilia verso Latina sulla diramazione Roma Sud file per entrare sul Raccordo Anulare da Torre trafficato anche raccordo anulare code a tratti lungo la carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria È tra la Bufalotta allo svincolo A24 stessa situazione lungo la carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino allo svincolo A24 traffico in coda sull'intero percorso Urbano della A24 Verso il raccordo anulare e sul Lazio allerta meteo gialla della protezione civile per pioggia e temporali anche intensi quindi massima cautela nella guida è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 02-12-2025 ore 17:30