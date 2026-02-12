Traffico Lazio del 12-02-2026 ore 09 | 30

La mattinata a Roma si presenta complicata. La pioggia intensa e l’allerta meteo gialla hanno rallentato il traffico in molte zone della città. Lungo via Aurelia sono in corso i lavori di scavo che dureranno fino a fine febbraio, causando code e carreggiate ridotte. Chi si sposta in treno deve fare i conti con treni rallentati e cancellazioni, soprattutto sulla linea Roma-Civitavecchia, che sono ancora in atto fino a metà mese. Anche le linee della metropolitana subiscono variazioni: la Porta San Magliana è chiusa tra le 11

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità mattinata difficile per spostamenti nella capitale complicati dalla pioggia che sta cadendo sulla città vi ricordiamo che dalle prime ore di oggi per le successive 12 18 ore e attiva un allerta meteo gialla per piogge diffuse e temporali proseguono i lavori di scavo in via Aurelia fino al 27 febbraio l'altezza di via Ugo da Porta Ravegnana si viaggia su carreggiata ridotta sempre chiusa via Edmondo De Amicis tra via della Camilluccia Piazzale dello Stadio Olimpico possibili disagi per chi si sposta in treno utilizzando la linea Roma Civitavecchia in seguito ai danni causati dal maltempo dei giorni scorsi la circolazione ferroviaria permane rallentata e posso dire variazioni e cancellazioni fino al 13 febbraio e successivamente dal 16 al 20 febbraio proseguo dei lavori sulla ferrovia Metromare lavori che comportano le interruzioni del servizio della Porta San Magliana la chiusura è prevista tra le 11 e le 16:30 circolazione ferroviaria regolare nel tratto della Magliana Cristoforo Colombo In alternativa è possibile utilizzare la linea B della metropolitana

Tra martedì mattina, il traffico sulla A12 Roma Civitavecchia si blocca in direzione di Civitavecchia.

