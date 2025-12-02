Traffico Lazio del 02-12-2025 ore 09 | 30
Luceverde Lazio trovati incolonnamenti sul grande raccordo anulare carreggiata interna dalla Bufalotta la Tiburtina di seguito dalla Casilina Ardeatina è lungo la carreggiata esterna già tardi dalla Prenestina alla Tiburtina dalla Flaminia alla casa Avvisa che dalla Roma Fiumicino alla Pontina traffico in coda sull'intero percorso del tratto Urbano della A24 roma-teramo verso la tangenziale mentre in carreggiata opposta Quindi verso il grande raccordo anulare si sono formate code tra Settecamini e il raccordo sempre a causa del traffico intenso allagamenti vengono segnalati sulla via Pontina Mostacciano il grande raccordo anulare inevitabili code già a partire da Aprilia in direzione della capitale allerta meteo gialla della protezione civile per pioggia abbondanti e temporali anche intensi per la giornata sul Lazio da Tiziana al pane tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
