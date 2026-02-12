Tra Gaza e Cisgiordania, a braccetto negli abusi, Hamas ha riaperto il valico di Rafah il 2 febbraio, chiamandolo un segnale di apertura. Nelle ultime ore, il movimento palestinese ha comunicato che sono stati effettuati 488 transiti complessivi, segno di un tentativo di riprendere i collegamenti tra i territori. La riapertura, però, sembra più un gesto simbolico che un reale cambiamento nelle condizioni di vita dei palestinesi.

Hanno riaperto Rafah il 2 febbraio. Lo hanno chiamato segnale. Nelle ultime ore Hamas ha diffuso un numero: 488 transiti complessivi. La previsione iniziale parlava di almeno 1.800. All’ospedale Al Shifa indicano 450 pazienti in condizioni critiche. Le autorizzazioni concesse, fin qui, riguardano cinque casi. Il valico è una promessa contata. I corpi aspettano il turno. Intanto una delegazione tedesca entra nella Striscia. La presidente del Bundestag, Julia Klöckner, resta “circa un’ora” nella porzione sotto controllo israeliano. Nota ufficiale, parole misurate: sostegno alla soluzione dei due Stati, richiamo alla “linea gialla” come demarcazione temporanea, invito a proseguire su una linea di apertura.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

