Un Natale di solidarietà Aiuti a Gaza e Cisgiordania

In vista del Natale, si promuove un'iniziativa di solidarietà rivolta a Gaza e Cisgiordania. Attraverso una raccolta fondi, si mira a sostenere lo studio dei giovani palestinesi, mentre una campagna alimentare si impegna a fornire assistenza alle famiglie delle zone colpite. Un gesto di vicinanza e speranza in un periodo di festa.

Una raccolta fondi per il sostegno allo studio di giovani palestinesi, ma anche una raccolta alimentare per Gaza e la Cisgiordania. Sono le iniziative della campagna di solidarietà natalizia promossa dalla Fondazione "Il cuore si scioglie" e da Unicoop Firenze, presentate ieri da Daniela Mori, presidente della Fondazione Il Cuore si scioglie e del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, Alessandra Petrucci, rettrice dell’Università di Firenze, Izzedin Elzir, imam di Firenze, Stefano Ermini della Fondazione Giovanni Paolo II, Maria Orfeo del Centro Internazionale Studenti La Pira, e Filippo Pratesi, direttore generale Federazione Misericordie della Toscana. Lanazione.it

A Betlemme l’albero, a Gaza ancora dolore. I due volti del Natale nella Terra Santa che chiede pace - A Gaza, invece, la guerra continua a mietere vittime tra freddo, mancanza di aiuti e sofferenza ... famigliacristiana.it