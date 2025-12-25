Gesù nasce in Ucraina a Gaza tra i più poveri negli ospedali nelle carceri L' omelia di Migliavacca agli aretini

“Chi si accorge che è nato Gesù?”. È nella notte di Natale che la comunità dei fedeli si ritrova per accogliere la lieta novella: “è nato il Salvatore”. Un momento di grande partecipazione che ad Arezzo è stato celebrato dal vescovo Andrea Migliavacca che nella cattedrale dei santi Pietro e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche: Più sicurezza negli ospedali: intesa tra Prefettura, ASsl e Regione Piemonte

Leggi anche: Altri 3 bambini di Gaza accolti negli ospedali della Lombardia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La settimana del Natale nasce all'insegna della speranza per l’Ucraina, con un intreccio di negoziati in corso, e dell'ansia per il Venezuela. di Giampiero Gramaglia - facebook.com facebook

Dall’ingresso nella Nato alle elezioni in Ucraina, cosa ha detto Zelensky nella conferenza stampa di Kyiv x.com