Enzo Maresca è tra i possibili candidati per la panchina del Tottenham, qualora Frank venga esonerato. La sua esperienza in Premier League, con il Chelsea, lo rende una delle opzioni valutate dal club inglese. La situazione si sviluppa rapidamente e potrebbe portare a un nuovo incarico per l’allenatore italiano nel massimo campionato britannico.

Nuova possibilità in Inghilterra per Enzo Maresca con l’ex allenatore del Chelsea che potrebbe ripartire dalla Premier League a stretto giro di posta. Nuova possibilità per Maresca in panchina (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto affermato da Football Insider in Inghilterra, Enzo Maresca sarebbe uno dei candidati alla panchina del Tottenham nel caso in cui gli Spurs dovessero decidere di esonerare Thomas Frank, allenatore che non sta raccogliendo i risultati sperati alla guida della squadra londinese. L’allenatore italiano, dopo le dimissioni dal ruolo di allenatore del Chelsea, è in attesa di una nuova chiamata per tornare su una panchina anche se non è da escludere che possa restare fermo fino alla prossima estate per scegliere poi un nuovo club dal quale ripartire a inizio stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Idea Maresca per il Tottenham, l’italiano tra i possibili candidati in caso di esonero di Frank

Argomenti discussi: Skorupski espulso, bufera Maresca: sarà fermato subito; Open Var, rigore negato all’Inter: l’ammissione di Maresca. Il chiarimento sul fuorigioco in Napoli-Parma; Le pagelle degli arbitri: Mariani 5,5, incerto in Juve-Napoli. Disastro Maresca a Genova: 4,5; Skorupski ne combina un'altra, Maresca peggiora le cose. Male Ravaglia e gli altri sostituti, bene Zortea, Ferguson, Rowe e Dominguez.

Il surreale dialogo di Maresca al Var: l’arbitro non ha voluto cambiare ideaConfermato a Open Var il grave errore di Maresca ... msn.com

Repubblica lancia il sasso: niente Napoli per Guida e Maresca che però arbitrano Inter e MilanI due arbitri campani non vengono designati da Rocchi per le sfide dei partenopei dopo le dichiarazioni di Guida. calcioefinanza.it

Scelta folle del Chelsea di separarsi da Maresca. Stava facendo un grande lavoro di visione sui giovani talenti, in un club in cui, da Tuchel in poi, hanno regnato solo confusione e investimenti su giocatori super pagati e poco utilizzati. Maresca era l'evoluzione x.com