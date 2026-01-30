LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Hamilton piazza la zampata ed è il più veloce della settimana!

Questa mattina Lewis Hamilton ha dominato il test di Barcellona, segnando il miglior tempo della settimana. L’inglese ha mostrato una buona forma e ha battuto gli avversari su una pista che si prepara alle prossime gare. Gli altri piloti sono ancora in fase di adattamento, ma Hamilton ha già fatto capire di essere in forma. La sessione si avvia alla conclusione e gli appassionati aspettano con ansia i prossimi sviluppi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.07 La nostra lunga diretta volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 18.06 Al momento non è ancora possibile ricostruire l'intera classifica dei tempi odierni, ma sicuramente il miglior tempo è della Ferrari con Lewis Hamilton. 18.03 Hamilton chiude il day-5 con la miglior prestazione assoluta dell'intera settimana al volante della SF-26. MEJOR TIEMPO DE LA PRETEMPORADA 1'16?348 de Lewis Hamilton #F1 #F1Testing pic.twitter.comzAxHMRscIh — SoyMotor.com (@SoyMotor) January 30, 2026 18.00 Tempo scaduto. Finisce qui la sessione pomeridiana della quinta e ultima giornata dello shakedown F1 a Barcellona.

