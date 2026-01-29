LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Hamilton va in testa-coda ma è il più veloce davanti ad Antonelli

Questa mattina a Barcellona i piloti sono scesi in pista per il primo giorno di test. Hamilton ha fatto un testa-coda, ma è riuscito a tornare in pista e si è dimostrato il più veloce, davanti ad Antonelli. Le immagini arrivano dall’Aston Martin, che è arrivata soltanto ieri nel tardo pomeriggio. La giornata si annuncia intensa e piena di sorprese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.25 Le immagini del team Aston Martin, arrivato solamente ieri nel tardo pomeriggio a Barcellona. Oggi arriverà l’esordio della “verdona”, con tanto tempo perso rispetto ai rivali. All set for a shakedown. #AMR26 pic.twitter.comjRfoZzMiiB — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) January 28, 2026 10.20 Dopo un installation lap Oscar Piastri è tornato ai box. Ora vedremo se l’australiano inizierà a fare sul serio. Ieri ha girato Lando Norris per il team di Woking con primi spunti interessanti. 10.15 Attenzione! Inizia la giornata anche di Oscar Piastri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Hamilton va in testa-coda ma è il più veloce davanti ad Antonelli Approfondimenti su Barcellona Test LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Hamilton in pista come Antonelli. Corsa contro il tempo per Verstappen… La giornata di test a Barcellona si anima con Hamilton che si mette in pista come Antonelli. LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Hamilton porta in pista la Ferrari, gira anche Antonelli La prima ora di test a Barcellona si conclude con sorprese. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Barcellona Test Argomenti discussi: Si pianta Lindblad, bandiera rossa: Day-3 LIVE; F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari 26 gennaio, tv, programma, streaming; F1, accesi i motori: primi test a porte chiuse al Montmeló (senza Ferrari), Hadjar il più veloce; Test F1, terminato il secondo giorno di prove a Barcellona: 120 giri per la Ferrari SF-26 all'esordio. Test F1 LIVE, le prove a Barcellona in diretta: torna in pista la Ferrari con Hamilton e Leclerc, Aston Martin debuttaLa diretta del quarto giorno dei test della Formula 1 2026 a Barcellona: in pista c'è anche la Ferrari con Hamilton e Leclerc che si alternano al volante ... fanpage.it Test F1, concluso il terzo giorno di prove a Barcellona: Ferrari assente, Mercedes impressiona, debutto McLarenSi è concluso il day-3 dei test prestagionali del Mondiale 2026 di scena sul circuito di Barcellona al Montmelò. Debutto assoluto per la McLaren con il campione del mondo Lando Norris. La Ferrari ha ... fanpage.it Affidabilità ballerina, ma segnali incoraggianti Terzo giorno di test complicato per la a Barcellona: due stop tecnici (uno lieve al mattino, uno più serio nel pomeriggio) hanno limitato il lavoro in pista a 42 giri. Eppure, dentro al box il mood è tutt’altro che ne - facebook.com facebook Test a Barcellona, Antonelli il più veloce nella terza giornata. Tanti giri per le Mercedes, esordio per la nuova McLaren con Norris #ANSAmotori #ANSA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.