Multa a Manetti | interrogazione Fdi in Consiglio regionale Sarà discussa nella seduta del 2 dicembre

L'intero gruppo di FdI al Consiglio regionale della Toscana interroga il presidente della giunta e l'assessore competente riguardo al cosiddetto 'caso Manetti', la ex capo di gabinetto e adesso nuovo assessore alla cultura della Regione che il 13 ottobre venne multata per aver transitato in corsia d'emergenza sull'autostrada A11 e alla quale è stata sospesa la patente. Se ne discuterà il 2 dicembre L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Multa a Manetti: interrogazione Fdi in Consiglio regionale. Sarà discussa nella seduta del 2 dicembre

Leggi anche questi approfondimenti

Daniele Martinelli. . L'ASSESSORA TOSCANA CON LA PATENTE RITIRATA La vicenda di Cristina Manetti, assessora nella giunta della Regione Toscana governata da Eugenio Giani di centrosinistra, che dopo la multa in autostrada e il ritiro della patente è s - facebook.com Vai su Facebook

Nuovi dettagli sul «guaio» della patente ritirata a Cristina Manetti: Giani la raggiunse dopo la multa e poi l'accompagnò in Prefettura Vai su X

Toscana, la multa all'assessora poi il blitz con Giani dal prefetto. FdI: il classico "lei non sa chi sono io" - Quando Cristina Manetti, assessore alla felicità e fedelissima del governatore Giani, è stata ... Come scrive iltempo.it

Fdi: “Giani raggiunse Manetti in autostrada dopo fermo Polizia” - Il presidente della Toscana Eugenio Giani il giorno delle elezioni sarebbe 'andato di persona da polizia stradale e Prefetto in sostegno alla sua capo gabinetto ... Riporta controradio.it

Il caso della patente ritirata a Manetti, FdI: “Schlein dica se difende Giani” - Dal centrosinistra solo la voce dei Cinque Stelle: ... Segnala lanazione.it