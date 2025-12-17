Consiglio regionale Toscana maratona di bilancio | misure 2026-2028 Addizionale Irpef invariata

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia la lunga maratona di bilancio del Consiglio regionale della Toscana, con focus sulle misure 2026-2028. La discussione si svolge sotto la guida della presidente Stefania Saccardi, con i vicepresidenti Antonio Mazzeo e Diego Petrucci. La sessione si preannuncia intensa, mentre si conferma invariata l’addizionale Irpef. Un momento cruciale per definire le priorità della regione nei prossimi anni.

consiglio regionale toscana maratona di bilancio misure 2026 2028 addizionale irpef invariata

© Corrieretoscano.it - Consiglio regionale Toscana, maratona di bilancio: misure 2026-2028. Addizionale Irpef invariata

Partita la maratona di bilancio del Giani bis in Consiglio regionale della Toscana presieduto da Stefania Saccardi, Casa Riformista, vicepresidenti Antonio Mazzeo, Pd, e Diego Petrucci, FdI. A presentare in aula istituzionale le misure 2026-2028 da 12.8 miliardi mercoledì 17 dicembre Vittorio Salotti, Casa Riformista, presidente commissione Affari istituzionali. Misure che prevedono invariata l’addizionale Irpef “Al momento non è previsto un aumento della tassazione in attesa però che il Governo sciolga i nodi sul payback”. Previsti 23 milioni per un anno per il reddito di cittadinanza regionale, il reddito inserimento lavorativo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Comunicato Stampa: Approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-28 del Consiglio regionale del Veneto

Leggi anche: Bilancio di previsione 2026-2028, ok dal Consiglio metropolitano

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Consiglio, maratona notturna per la legge di stabilità; Volley femminile, Toscana sul tetto del mondo: “La Savino del Bene ha fatto la storia della pallavolo”.

consiglio regionale toscana maratonaConsiglio regionale Toscana, maratona di bilancio: misure 2026-2028. Addizionale Irpef invariata - Partita la maratona di bilancio del Giani bis in Consiglio regionale della Toscana presieduto da Stefania Saccardi, Casa Riformista, vicepresidenti Antonio Mazzeo, Pd, e Diego Petrucci, FdI. msn.com

Eletti M5s Toscana, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze: seggi in Consiglio con Giani - Risultati seggi, i voti preferenze, chi entra in consiglio con Giani Presidente DAL “SACRIFICIO NOTEVOLE” ALL’INGRESSO IN ... ilsussidiario.net

Eletti FdI Toscana, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze: seggi in Consiglio con Tomasi - Risultati seggi, i voti preferenze, chi entra in consiglio con il sindaco Tomasi FDI PERDE CON TOMASI MA “STRAVINCE” NEL ... ilsussidiario.net

2024-12-18 FIRENZE - BILANCIO E TURISMO, MARATONA IN CONSIGLIO REGIONALE

Video 2024-12-18 FIRENZE - BILANCIO E TURISMO, MARATONA IN CONSIGLIO REGIONALE

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.