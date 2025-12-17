Consiglio regionale Toscana maratona di bilancio | misure 2026-2028 Addizionale Irpef invariata
Inizia la lunga maratona di bilancio del Consiglio regionale della Toscana, con focus sulle misure 2026-2028. La discussione si svolge sotto la guida della presidente Stefania Saccardi, con i vicepresidenti Antonio Mazzeo e Diego Petrucci. La sessione si preannuncia intensa, mentre si conferma invariata l’addizionale Irpef. Un momento cruciale per definire le priorità della regione nei prossimi anni.
Partita la maratona di bilancio del Giani bis in Consiglio regionale della Toscana presieduto da Stefania Saccardi, Casa Riformista, vicepresidenti Antonio Mazzeo, Pd, e Diego Petrucci, FdI. A presentare in aula istituzionale le misure 2026-2028 da 12.8 miliardi mercoledì 17 dicembre Vittorio Salotti, Casa Riformista, presidente commissione Affari istituzionali. Misure che prevedono invariata l’addizionale Irpef “Al momento non è previsto un aumento della tassazione in attesa però che il Governo sciolga i nodi sul payback”. Previsti 23 milioni per un anno per il reddito di cittadinanza regionale, il reddito inserimento lavorativo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
