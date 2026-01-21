Consiglio regionale Toscana al via commissione politiche europee | Subito impegno su snodi strategici

Il Consiglio regionale della Toscana ha avviato ufficialmente la commissione politiche europee e relazioni internazionali, con la presidente Stefania Saccardi. Si tratta di un passaggio importante per approfondire le tematiche comunitarie e rafforzare il ruolo della regione in ambito internazionale. La commissione si concentrerà su nodi strategici, promuovendo un impegno concreto nelle aree di interesse europeo e internazionale.

Consiglio regionale della Toscana, presidente Stefania Saccardi, si è insediata la commissione politiche europee e relazioni internazionali. Presidente Irene Galletti, Movimento 5 Stelle, vicepresidente Marco Guidi, Fratelli d'Italia, vicepresidente segretaria Serena Spinelli, Pd. Con Galletti, Guidi e Spinelli fanno parte della commissione Alessandro Capecchi, FdI, Francesco Casini, Casa Riformista, Lorenzo Falchi, Avs, Jacopo Maria Ferri, Forza Italia, Luca Minucci, FdI, Simona Querci, Pd, Matteo Trapani, Pd. In audizione nella prima seduta Silvia Burzagli, responsabile del settore 'Rapporti istituzionali con gli organi ed organismi comunitari'.

