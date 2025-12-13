La Cisl lancia la contromanifestazione Fumarola | Serve un patto sociale per la responsabilità

La Cisl propone una contromanifestazione e invita a un patto sociale condiviso. Fumarola sottolinea l'importanza di un'unità tra istituzioni, sindacato, imprese e territori, puntando su partecipazione, concertazione e corresponsabilità per affrontare le sfide del Paese senza creare nuove divisioni.

''Abbiamo bisogno di tutto, tranne che di nuove divisioni. Serve un grande accordo, fondato su partecipazione, nuova e agile concertazione, corresponsabilità, ad unire le migliori energie del Paese: istituzioni, sindacato, imprese, territori. Serve una cosa sola, ma enorme. Un Patto della Responsabilità. Non un manifesto. Non un titolo suggestivo. Un Patto vero. Una scelta politica e sociale di lungo periodo''. Lo dice la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola dal palco della manifestazione nazionale 'Migliorare la manovra, costruire un Patto' oggi a Roma, in Piazza Santi Apostoli.