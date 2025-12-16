Centro socio-culturale Terminato il restyling
Sabato prossimo alle 11 si terrà l'inaugurazione del nuovo Centro socio-culturale San Francesco di Umbertide, completamente rinnovato dopo un anno e mezzo di lavori. La riqualificazione, del valore di 900mila euro e finanziata dal PNRR, ha trasformato lo spazio in un punto di riferimento rinnovato per la comunità locale.
UMBERTIDE - Un Centro socio-culturale San Francesco completamente rimesso a nuovo. È fissata per sabato prossimo alle 11 l’inaugurazione dei lavori di ristrutturazione, dopo un anno e mezzo di lavori costati 900mila euro e finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Una operazione che, secondo l’amministrazione comunale, "ha avuto come obiettivo quello di rendere il luogo ancora più funzionale per permettere ai cittadini e a tante realtà associative di poterlo vivere in tutta la sua pienezza, offrendo ancora più servizi alla comunità". I lavori hanno riguardato in primo luogo le coperture e il loro manto. Lanazione.it
