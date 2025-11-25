Erika Rombaldoni dalle coreografie per Cesari Cremonini all’Eurovision Song Contest Junior | La danza non cambia il mondo da sola ma può cambiare lo sguardo delle persone
Regista, ballerina e coreografa, Erika Rombaldoni ha fatto della sua passione la sua ragione di vita. Recentemente è stata coreografa del tour negli stadi di Cesare Cremonini e vedremo la sua creatività a servizio dei più piccoli durante l’Eurovision Song Contest Junior. Scopriamo insieme cosa ci ha rivelato sulla sua carriera e sui progetti futuri. Intervista alla coreografa e ballerina Erika Rombaldoni. Come è nata la sua passione per la danza? “Vengo da Cagli, una piccola cittadina del Montefeltro di meno di 10mila abitanti, e ho iniziato a danzare fin da bambina, a soli tre anni. Dopo il primo saggio di fine anno, mi raccontò mia mamma che le dissi che volevo diventare ballerina, e da allora la danza è stata una vera ragione di vita. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
