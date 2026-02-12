Torna a Sondrio il Carnevale dei ragazzi
Sondrio si prepara a tornare a vivere il suo tradizionale Carnevale dei ragazzi. L’evento, organizzato dalla Comunità Pastorale e con il supporto del Comune, si terrà sabato 14 febbraio. Una festa diversa dal solito, ma comunque ricca di allegria, che promette di riempire le strade di colori e divertimento per i più giovani.
Una formula diversa, ma altrettanto coinvolgente: il Carnevale dei ragazzi, organizzato dalla Comunità Pastorale di Sondrio, con il sostegno e la collaborazione del Comune, andrà in scena sabato 14 febbraio con tutti gli ingredienti per colorare la città e per divertire i partecipanti.
Sondrio, il Carnevale dei Ragazzi è pronto
Il Carnevale dei Ragazzi di Sondrio si prepara a offrire un momento di festa e convivialità, con sfilate di carri allegorici, gruppi mascherati e street food.
Torna il Carnevale Internazionale dei Ragazzi della Biennale di Venezia
Dal 7 al 15 febbraio 2026 si svolgerà a Venezia il XVII Carnevale Internazionale dei Ragazzi della Biennale.
Argomenti discussi: Torna a Sondrio il Carnevale dei ragazzi
Torna la Sfilata di Carnevale a Sondrio ma con una formula diversaUna formula diversa ma altrettanto coinvolgente: il Carnevale dei ragazzi, organizzato dalla Comunità Pastorale di Sondrio, con il sostegno e la collaborazione dell Comune, andrà in scena sabato 14 fe ... primalavaltellina.it
Fiamma olimpica, l'abbraccio di Sondrio: in piazza Garibaldi festa per migliaia di personeL’ultimo tedoforo è stato Sandro Vanoi, ex commissario tecnico della Nazionale di sci di fondo: Questa fiaccola ha acceso anche in voi il fuoco a cinque cerchi per i prossimi giorni ... msn.com
Sondrio, sabato torna il Carnevale dei ragazzi. Diretta televisiva su TSN canale 85 #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook
