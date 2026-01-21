Sondrio il Carnevale dei Ragazzi è pronto

Il Carnevale dei Ragazzi di Sondrio si prepara a offrire un momento di festa e convivialità, con sfilate di carri allegorici, gruppi mascherati e street food. Organizzato dagli Oratori di Sondrio in collaborazione con il Comune, questo evento promette un’esperienza coinvolgente per bambini e famiglie, rispettando un’atmosfera sobria e tradizionale, incentrata sulla spensieratezza e la comunità locale.

Re e regina, carri allegorici, gruppi mascherati, street food, premi e tanta allegria: ci sono tutti gli ingredienti per un grande e coinvolgente Carnevale dei ragazzi, organizzato dagli Oratori di Sondrio, in collaborazione con il Comune. L'appuntamento è per sabato 14 febbraio.

