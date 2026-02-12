Torino vs Bologna venticinquesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Questa sera a Torino si gioca la sfida tra i granata e il Bologna, valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono lontane dalle zone europee e cercano di finire il campionato con qualche soddisfazione in più. I tifosi aspettano una partita aperta, con entrambe le formazioni che vogliono conquistare i tre punti per chiudere al meglio la stagione.
Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Entrambi fuori dalla zona Europa, granata e felsinei si affrontano con l’obiettivo chiaro di dare un significato al finale di stagione. Torino.vs Bologna si giocherà domenica 15 febbraio 2026 alle ore 18 presso lo stadio Olimpico. TORINO VS BOLOGNA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata sono reduci da un convincente pareggio in casa della Fiorentina, che ha permesso loro di ottenere un punto importante in chiave salvezza. La squadra di Baroni ha un vantaggio di nove punti sulla zona retrocessione, ma non deve affatto cullarsi di questo e macinare quante più vittorie possibili. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Ultime notizie su Torino Bologna
