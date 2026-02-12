Torino uccide la madre e nasconde il corpo | Temevo di perdere la sua pensione

Da dayitalianews.com 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 58 anni a Torino ha confessato di aver ucciso la madre e di aver nascosto il corpo. Secondo la sua versione, ha agito perché temeva di perdere la pensione della donna. La polizia sta indagando sulla vicenda, mentre gli inquirenti cercano di chiarire i motivi e i dettagli dell’omicidio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La confessione del figlio 58enne. Avrebbe assassinato la madre per continuare a incassare la sua pensione. È questa la drammatica ammissione di Marco Paventi, 58 anni, figlio di Enrica Bardotti, 86enne trovata morta in un bosco a Stupinigi, nel territorio di Nichelino, in provincia di Torino. L’uomo ha confessato davanti al pubblico ministero di aver ucciso la madre e di aver poi seppellito il corpo in un’area boschiva vicino all’abitazione in cui entrambi vivevano a Piobesi Torinese. Proprio lì i carabinieri hanno ritrovato il cadavere, seguendo le indicazioni fornite dallo stesso 58enne. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

torino uccide la madre e nasconde il corpo temevo di perdere la sua pensione

© Dayitalianews.com - Torino, uccide la madre e nasconde il corpo: «Temevo di perdere la sua pensione»

Approfondimenti su Torino Uccide Madre

"Ho ucciso mamma poiché temevo di perdere la sua pensione": la confessione del figlio Marco Paventi, quello di Enrica Bardotti a Piobesi Torinese è stato omicidio

Marco Paventi ha ammesso di aver ucciso sua madre, Enrica Bardotti, perché temeva di perdere la sua pensione.

Si traveste dalla madre morta e nasconde il corpo, il 56enne: “Non l’ho fatto per la pensione, pronto a risarcire”

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Torino Uccide Madre

Argomenti discussi: Omicidio: ragazza di 17 anni strangolata e gettata in un corso d'acqua; Usa, rapita madre conduttrice Nbc: fermato un uomo che sarà interrogato; Spara alla moglie ma colpisce il televisore, poi si presenta da solo dai carabinieri.

torino uccide la madreUccide la madre per la pensione e la seppellisce nel bosco: fermato nel Torinese il figlio dell’86enne scomparsaDalla denuncia di scomparsa al ritrovamento vicino alla statale 143: i carabinieri parlano di omicidio e occultamento di cadavere, l’uomo avrebbe ammesso tutto ... giornalelavoce.it

Uccide la madre e la seppellisce nel bosco, fermato il figlioUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.