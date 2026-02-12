Torino uccide la madre e nasconde il corpo | Temevo di perdere la sua pensione

Un uomo di 58 anni a Torino ha confessato di aver ucciso la madre e di aver nascosto il corpo. Secondo la sua versione, ha agito perché temeva di perdere la pensione della donna. La polizia sta indagando sulla vicenda, mentre gli inquirenti cercano di chiarire i motivi e i dettagli dell’omicidio.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.