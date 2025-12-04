Si traveste dalla madre morta e nasconde il corpo il 56enne | Non l'ho fatto per la pensione pronto a risarcire

Il 56enne di Borgo Virgilio (Mantova) che si è travestito dalla madre morta per continuare a incassare la pensione ha detto di aver agito perché non sarebbe mai riuscito a separarsi da lei. L'ex infermiere si è detto pronto "a risarcire ciò che è stato indebitamente percepito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

