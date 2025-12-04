Si traveste dalla madre morta e nasconde il corpo il 56enne | Non l'ho fatto per la pensione pronto a risarcire

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 56enne di Borgo Virgilio (Mantova) che si è travestito dalla madre morta per continuare a incassare la pensione ha detto di aver agito perché non sarebbe mai riuscito a separarsi da lei. L'ex infermiere si è detto pronto "a risarcire ciò che è stato indebitamente percepito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

traveste madre morta nascondeSi traveste dalla madre morta e nasconde il corpo, il 56enne: “Non l’ho fatto per la pensione, pronto a risarcire” - Il 56enne di Borgo Virgilio (Mantova) che si è travestito dalla madre morta per continuare a incassare la pensione ha detto di aver agito perché non ... Come scrive fanpage.it

traveste madre morta nascondeNasconde la madre morta da 3 anni e si traveste da donna per andare a incassare la pensione della defunta - La mamma era morta da tre anni, ma il figlio, per continuare a incassare la pensione della donna, teneva nascosto il cadavere di lei mummificato in casa. Come scrive blitzquotidiano.it

traveste madre morta nascondeNasconde il cadavere della madre e si traveste per la pensione, nessuno aveva denunciato la scomparsa della donna - Nessuno aveva denunciato la scomparsa di Graziella Dall'Oglio, l'anziana trovata morta in casa a Borgo Virgilio (Mantova) ... Da fanpage.it

traveste madre morta nascondeNasconde il cadavere della mamma in cantina per tre anni e si traveste da lei per incassare la pensione. Il figlio scoperto al rinnovo della carta d'identità - Un uomo di 57 anni, residente a Borgo Virgilio (Mantova), è stato scoperto dopo aver tentato un ... msn.com scrive

traveste madre morta nascondeIncassa la pensione della madre morta: smascherato dall'Anagrafe perché travestito da donna - L'uomo, un infermiere di 57 anni, voleva rinnovare la carta d'identità della mamma per continuare a percepire i bonifici mensili. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Traveste Madre Morta Nasconde