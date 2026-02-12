Un topo morto è stato trovato in una pentola usata per preparare i pasti alla mensa scolastica dell’istituto comprensivo “G”. Un’operatrice ha scoperto la scena e ha subito allertato le autorità. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’Asl e i carabinieri del Nas per i controlli del caso. La scuola è stata temporaneamente chiusa mentre si svolgono le verifiche su eventuali rischi per gli studenti.

Un topo morto trovato all’interno di una pentola destinata alla mensa scolastica. Una scena da voltastomaco quella che si è trovata davanti un’operatrice della società che gestisce la refezione scolastica nell’istituto comprensivo "G. Costantini" di San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli. Intorno alle 13, poco prima della distribuzione dei pasti agli alunni della scuola primaria, la dipendente ha notato il roditore privo di vita all’interno di una pentola destinata alla somministrazione. L’operatrice ha immediatamente avvisato il dirigente scolastico, che ha allertato i Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari del Nas di Napoli e i tecnici dell’Asl di Marigliano per gli accertamenti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Topo morto in una pentola della mensa scolastica nel Napoletano: intervengono Asl e Nas

Approfondimenti su Mensadellascuola Topo

Questa mattina, poco prima di pranzo, un topo è stato trovato morto nella pentola usata per preparare i pasti nella mensa di una scuola elementare a San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Mensadellascuola Topo

Argomenti discussi: Topo morto trovato in una pentola della refezione scolastica; Topi, cornicioni crollati e furti: l'agonia delle scuole. Almeno 80 istituti necessitano di interventi urgenti; Crolli, topi e spazi interdetti nelle scuole di Roma. La rivolta degli studenti: Ora basta; Roma, Topi e Crolli in alcune scuole: scatta la protesta degli studenti tra pericoli e strutture fatiscenti.

Topo morto trovato in una pentola della refezione scolasticaUn topo morto è stato trovato all'interno di una pentola nell'Istituto Comprensivo G. Costantini di San Paolo Belsito (Napoli). Sul posto sono giunti i carabinieri che sono stati allertati dalla pre ... ansa.it

Topo morto nella pentola alla mensa della scuola elementare: nell’istituto arrivano carabinieri e AslÈ accaduto oggi, prima di pranzo, in un istituto scolastico comprensivo di San Paolo Bel Sito, nella provincia di Napoli ... fanpage.it

Prendersi cura... ...della pony family dando loro da mangiare, coccolandoli e parlandoci pure un po' ...degli uccellini che abitano il bosco in inverno, ...di un piccolo topo trovato morto e sotterrato con delicatezza e tenerezza ...del fuoco ...di se stessi e della pr - facebook.com facebook