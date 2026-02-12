Topo morto nella pentola della mensa | intervengono i Carabinieri in una scuola del napoletano

Un topo è stato trovato morto in una pentola nella mensa di una scuola nel Napoletano. I Carabinieri e i Nas sono entrati in azione, sequestrando l’animale e verificando la situazione. Nessuno degli studenti ha mangiato il pasto, ma l’episodio ha sollevato preoccupazioni tra genitori e insegnanti.

