Napoli topo morto nella pentola alla mensa di una scuola

Da tgcom24.mediaset.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Napoli un topo è stato trovato morto dentro una pentola alla mensa di una scuola. Il personale dell’Asl di Marigliano e i carabinieri del Nas sono intervenuti subito per fare controlli e verificare le condizioni dell’alimentazione e delle strutture. La scuola è stata temporaneamente chiusa in attesa di ulteriori accertamenti.

Un topo morto è stato trovato all'interno di una pentola nella mensa in un istituto comprensivo di San Paolo Belsito, in provincia di Napoli. Sul posto sono arrivati i carabinieri, allertati dalla preside. Poco prima della somministrazione del pasto agli alunni della scuola primaria, un'operatrice della società che si occupa della refezione scolastica aveva trovato un topo all'interno di una pentola., A quel punto, la preside dell'istituto ha segnalato il tutto ai carabinieri della stazione di San Paolo Bel Sito, che sono intervenuti sul posto. Nessuno degli alunni ha consumato cibo proveniente da quella preparazione e il roditore, già morto al momento del ritrovamento, è stato sequestrato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

