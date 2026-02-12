Topo morto nella pentola alla mensa della scuola elementare | nell'istituto arrivano carabinieri e Asl
Questa mattina, poco prima di pranzo, un topo è stato trovato morto nella pentola usata per preparare i pasti nella mensa di una scuola elementare a San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli. Immediato l’intervento dei carabinieri e dei tecnici dell’Asl, che hanno isolato la zona e avviato i controlli per capire come sia potuto succedere. La scuola è stata chiusa temporaneamente, mentre si cercano responsabili e si verifica se ci siano rischi per gli studenti.
È accaduto oggi, prima di pranzo, in un istituto scolastico comprensivo di San Paolo Bel Sito, nella provincia di Napoli. Il topo morto è stato sequestrato dai carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.it
