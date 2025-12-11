Top Tre i migliori dischi in uscita questa settimana | Pink Floyd mezzo secolo di Wish You Where Here

Questa settimana, esploriamo le uscite musicali più interessanti, tra cui il cinquantesimo anniversario di

Sulle stessa onda di Fughe da fermo, la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare sempre mosso della musica. Dunque, ogni settimana, in collaborazione con Frigerio Dischi di Como, presentiamo le migliori uscite discografiche. 🔗 Leggi su Quicomo.it

La classifica dei 100 migliori dischi del 2025 secondo Louder. Una nuova top 100 del 2025 si aggiunge alle liste finora pubblicate dai principali magazine internazionali. Dopo le classifiche dei migliori album del 2025 ad opera di Mojo, Uncut, Consequence, P - facebook.com Vai su Facebook

Top Tre, i migliori dischi in uscita questa settimana: da Nick Cave a Paul Smith degli Editors - Sulle stessa onda di Fughe da fermo, la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare sempre mosso della musica. Scrive quicomo.it

Top Tre, i migliori dischi in uscita questa settimana: da Jesse Sykes a Neil Young e Madonan - Sulle stessa onda di Fughe da fermo, la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare sempre mosso della musica. Come scrive quicomo.it