Movida musica e schiamazzi nel centro storico di Ariano Irpino | il grido d’allarme del Comitato SAT

ARIANO IRPINO – Rumori notturni, musica a volume elevato che si protrae fino a tarda notte, schiamazzi, rifiuti abbandonati e disagi ricorrenti per i residenti del centro storico: questi sono i fatti denunciati dal Comitato SAT (Salute, Ambiente, Territorio) per voce della sua portavoce, Floriana.

