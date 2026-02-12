Tom Cruise vs Brad Pitt il video AI della lotta è troppo realistico e scatta l' allarme

Tom Cruise e Brad Pitt sono finiti al centro di un allarme per un video realistico in AI. Il filmato mostra i due attori che si affrontano in una lotta su un tetto semidistrutto, e molti temono che possa essere usato per inganni o fake news. Rhett Reese, sceneggiatore di Deadpool e Wolverine, ha subito sottolineato come questa tecnologia possa creare problemi seri. Il video sta facendo il giro del web, ma nessuno sa ancora se sia un falso o meno.

Lo sceneggiatore di Deadpool & Wolverine Rhett Reese ha lanciato l'allarme dopo il video in AI che mostra i due divi combattere sul tetto di un palazzo semidistrutto. Fa discutere un video in Ai realizzato dal cineasta Ruairi Robinson che mostra un combattimento tra le star Brad Pitt e Tom Cruise. La resa del video è tale da mettere in allarme l'industria, suscitando la reazione preoccupata dello sceneggiatore di Deadpool & Wolverine Rhett Reese. Che cosa accade nel video in AI con Brad Pitt e Tom Cruise? Condiviso da Ruairi Robinson, il video della durata di 15 secondi mostra uno spettacolare combattimento tra Brad Pitt e Tom Cruise. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tom Cruise vs Brad Pitt, il video AI della lotta è troppo realistico e scatta l'allarme Approfondimenti su Tom Cruise Vs Brad Pitt Brad Pitt contro Tom Cruise, la super scena creata con l’AI inganna tutti (o quasi) Questa volta non si tratta di un film, ma di un’immagine creata con l’AI. Tom Cruise Hops on Motorcycle Outside Hotel, Leonardo DiCaprio Follows, on Video Questa sera a West Hollywood, Tom Cruise ha catturato l’attenzione di tutti. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Tom Cruise Vs Brad Pitt Argomenti discussi: Donna scomparsa da un mese nel torinese, ritrovato il cadavere nei boschi; Ferguson trattiene Dele Bashiru lanciato in porta, Sarri chiede rosso: proteste in Bologna-Lazio; Brad Pitt contro Tom Cruise, la super scena creata con l’AI inganna tutti (o quasi). Tom Cruise vs Brad Pitt, il video AI della lotta è troppo realistico e scatta l'allarmeLo sceneggiatore di Deadpool & Wolverine Rhett Reese ha lanciato l'allarme dopo il video in AI che mostra i due divi combattere sul tetto di un palazzo semidistrutto. movieplayer.it Brad Pitt e Tom Cruise, il video virale è un'opera AIUn video virale raffigurante Brad Pitt e Tom Cruise insieme ha catturato l'attenzione degli utenti sui social network. Contrariamente alle apparenze, la clip non documenta un incontro reale tra i due ... it.blastingnews.com Al momento, Top Gun è leggermente in vantaggio, ma nulla di più. Ci aspettiamo di avere presto il copione". Jerry Bruckheimer ha voluto tranquillizzare i fan di Tom Cruise e di Top Gun: nonostante i tempi lunghi, il terzo capitolo è in preparazione e la scenegg - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.