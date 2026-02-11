Brad Pitt contro Tom Cruise la super scena creata con l’AI inganna tutti o quasi

Questa volta non si tratta di un film, ma di un’immagine creata con l’AI. Una scena spettacolare mostra uno scontro finale tra Brad Pitt e Tom Cruise, con Pitt che alla fine prevale e sembra uccidere l’avversario. La scena ha ingannato molti, facendo credere che fosse reale, anche se in realtà si tratta solo di un’illusione digitale.

(Adnkronos) – Una scena mozzafiato con lo scontro finale tra Brad Pitt e Tom Cruise che alla fine ha la meglio e uccide il rivale. Sembra l'epilogo di un film d'azione girato a Hollywood e invece è 'solo' una clip realizzata con l'intelligenza artificiale. La sequenza, postata su X da Ruairi Robinson, potrebbe ingannare spettatori distratti e magari anche qualche cinefilo. Per fortuna, i dialoghi – con le voci 'quasi reali' delle due star – chiariscono che si tratta di un prodotto dell'AI. ''Hai ucciso Jeffrey Epstein, animale. Era una brava persona", dice Pitt tra un pugno e l'altro.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

