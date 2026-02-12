Togliete la mia musica da quel docufilm | nuovi guai per Melania Trump

Melania Trump si ritrova di nuovo al centro dell’attenzione, questa volta per una richiesta diretta: vuole che la rimuovano dal documentario. Donald Trump ha detto che il film sulla moglie doveva essere il vero successo della stagione, ma ora la ex first lady chiede che la sua musica venga tolta. La vicenda rischia di creare nuovi problemi tra i due.

Secondo Donald Trump il documentario sulla moglie "Melania" doveva essere il vero successo della stagione. “Affrettatevi a prendere i biglietti”, diceva sui suoi social. Invece, uscito lo scorso 30 gennaio, il film diretto da Brett Ratner (regista riabilitato dopo accuse di molestie) stando a quanto scrive Wired ha incassato 13 milioni di dollari, e pare che alcuni vadano a vedere il film solo per riversare poi sui social foto con post ironici sulle sale praticamente vuote non solo negli Stati Uniti ma anche in altri paesi del mondo anche se il Guardian parla di una proiezione sold out in Slovenia, paese natio della First Lady Per Amazon sarebbe un disastro finanziario, dato che aveva acquisito il progetto per 40 milioni di dollari ovvero la più alta cifra mai spesa per un documentario, ma in tanti hanno sottolineato come la motivazione che ha spinto il colosso Usa a produrre in film non sia di natura economica. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Anderson e Greenwood chiedono che venga tolto un loro brano dal documentario su Melania Trump.

Melania Trump si scontra duramente con il regista Paul Thomas Anderson.

