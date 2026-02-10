Melania scontro totale con Paul Thomas Anderson | Togliete quella musica dal documentario

Melania Trump si scontra duramente con il regista Paul Thomas Anderson. La First Lady chiede di togliere la musica di Jonny Greenwood dal documentario, accusando di averla usata senza permesso. La questione ha acceso un’altra polemica su un film già al centro di molte critiche, anche perché Amazon MGM Studios ha speso 75 milioni di dollari tra produzione e marketing.

A quanto pare, nel discusso documentario sulla First Lady sarebbe stata inclusa senza autorizzazione una porzione delle musiche di Jonny Greenwood realizzate per il film Il Filo Nascosto Continua a far discutere Melania, il documentario su Melania Trump arrivato al cinema lo scorso 30 gennaio e per il quale Amazon MGM Studios ha speso la folle cifra di 75 milioni di dollari, tra budget e spese di marketing. Ad alimentare la polemica ci hanno pensato Paul Thomas Anderson e Jonny Greenwood, quest'ultimo suo abituale compositore nonché chitarrista dei Radiohead. Ma cos'è successo esattamente? Qual è la causa dello scontro? Il regista e Greenwood hanno chiesto che un brano musicale de Il filo nascosto, venga rimosso dal controverso documentario Melania. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

