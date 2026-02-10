Anderson e Greenwood contro il documentario su Melania Trump | Togliete la nostra musica

Anderson e Greenwood chiedono che venga tolto un loro brano dal documentario su Melania Trump. I due artisti hanno inviato una richiesta diretta ad Amazon Mgm Studios, chiedendo di rimuovere la loro musica dal film, che racconta la vita della first lady degli Stati Uniti. La loro decisione arriva dopo aver visto il documentario, che non ha incontrato il loro accordo.

(Adnkronos) – Il regista Paul Thomas Anderson e Jonny Greenwood, chitarrista dei Radiohead e compositore cinematografico, hanno chiesto il ritiro di un loro brano musicale dal documentario 'Melania', dedicato alla first lady degli Stati Uniti Melania Trump, e prodotto da Amazon Mgm Studios. La richiesta è stata avanzata con un comunicato congiunto diffuso alla stampa. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Anderson Greenwood

Melania Trump si scontra duramente con il regista Paul Thomas Anderson.

Jonny Greenwood, chitarrista dei Radiohead, ha chiesto che la musica usata nel documentario “Melania” venga rimossa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

MELANIA (2026) Trailer ITA | Melania Trump, Donald Trump | Film Documentario

Ultime notizie su Anderson Greenwood

Argomenti discussi: Paul Thomas Anderson e Jonny Greenwood contro il doc su Melania Trump; Melania attacato da Paul Thomas Anderson e Jonny Grennwood; Greenwood e PTA contro l’uso della musica del ‘Filo nascosto’ in ‘Melania’; Jonny Greenwood chiede di rimuovere la sua musica da Melania.

Anderson e Greenwood contro il documentario su Melania Trump: Togliete la nostra musicaSecondo quanto dichiarato dall'artista e dal regista Paul Thomas Anderson, per il quale ha composto il brano nel 2017, l'utilizzo di 'Barbara Rose' nel documentario sarebbe avvenuto senza il consenso ... adnkronos.com

Paul Thomas Anderson e Jonny Greenwood contro il doc su Melania TrumpIl documentario su Melania Trump, costato più di 70 milioni di dollari, è al centro di un'accusa di copyright lanciata da Paul Thomas Anderson ... sentieriselvaggi.it

‘Melania’ Producer Rips Director Paul Thomas Anderson’s Request to Remove Music from Mrs. Trump’s Film: ‘This Is Ridiculous’ - facebook.com facebook

Un romanzo erotico-satirico sulla first lady Melania Trump balza in vetta alle classifiche Amazon grazie a una campagna coordinata su Reddit. x.com