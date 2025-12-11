Fratelli d’Italia smonta le fake news | Nessun conflitto con i Trattati

Laverita.info | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fratelli d’Italia risponde alle recenti fake news, precisando che non esiste alcun conflitto con i Trattati e che l’emendamento in discussione non intende alterare il bilancio. Giorgetti ha inviato una lettera per chiarire la posizione del governo, cercando di dissipare ogni dubbio e assicurare trasparenza.

Giorgetti chiarisce con una lettera che l’emendamento non mira a falsare il bilancio. Questa dovrebbe essere la volta buona. La Bce ha ricevuto la lettera del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che risponde alle richieste di chiarimento sulle finalità dell’emendamento alla legge di Bilancio presentato da Fratelli d’Italia, riguardante le riserve auree della Banca d’Italia. Secondo le indiscrezioni, nella missiva inviata alla presidente, Christine Lagarde, il ministro ha ribadito alcuni concetti chiave, ovvero che la disponibilità e gestione delle riserve auree del popolo italiano sono in capo alla Banca d’Italia e in conformità con i trattati europei ma appartengono al popolo italiano. 🔗 Leggi su Laverita.info

fratelli d8217italia smonta le fake news nessun conflitto con i trattati

© Laverita.info - Fratelli d’Italia smonta le fake news: «Nessun conflitto con i Trattati»