La novità del nuovo film con Jacob Elordi e Margot Robbie ha riacceso l’interesse su TikTok per “Cime tempestose”. Ora gli utenti condividono video e riflessioni, ma molti scoprono che si tratta di una storia d’amore tormentata e non di un classico romantico come pensavano. La discussione si fa più vivace e i commenti si moltiplicano.

Perché oggi nessuno entra davvero a Wuthering Heights senza prima dare un’occhiata al briefing. E il briefing, naturalmente, è su TikTok. Il sottotesto è quasi sempre implicito, ma chiarissimo: se sei arrivata qui inseguendo Jacob Elordi sul poster, siediti un attimo. «Ho comprato Cime tempestose dopo aver visto il trailer», spiega una creator via social. «Pensavo fosse tipo Pride & Prejudice. Mi sento ingannata». A innescare la reazione a catena è stato il nuovo adattamento firmato da Emerald Fennell, che arriva il 12 febbraio, e ha rimesso al centro Heathcliff e Catherine. Hype altissimo, ambizioni da film più atteso del 2026 e un’operazione visiva perfettamente calibrata per l’immaginario contemporaneo: brughiera, tensione erotica, romanticismo gotico lucidato a specchio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - TikTok scopre che Cime tempestose non è una storia d’amore

Approfondimenti su Cime tempestose Instagram

Margot Robbie cambia acconciature per promuovere Wuthering Heights.

Margot Robbie si fa notare con acconciature che richiamano le emozioni del film

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cime tempestose Instagram

Argomenti discussi: La Gen Z legge ‘Cime Tempestose’. E sì, ce la sta facendo; I film più belli da vedere su Amazon Prime Video questo mese; Le più belle serie tv da vedere su Amazon Prime Video: catalogo aggiornato.

Come sopravvivere a Heathcliff: Cime tempestose diventa un tutorialComplice il nuovo film con Jacob Elordi e Margot Robbie, Cime tempestose è tornato protagonista su TikTok. Ma tra meme, tutorial emotivi e shock collettivo, la gen z sta facendo i conti con una verità ... vanityfair.it

La maggior parte delle persone pensa che TikTok sia solo per ragazzi. Poi scopre che i clienti arrivano da lì. Non perché vendi di più. Ma perché aiuti meglio. TikTok non è intrattenimento. È networking amplificato. #tiktokbusiness #personalbranding #networki - facebook.com facebook