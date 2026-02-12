TikTok scopre che Cime tempestose non è una storia d’amore
La novità del nuovo film con Jacob Elordi e Margot Robbie ha riacceso l’interesse su TikTok per “Cime tempestose”. Ora gli utenti condividono video e riflessioni, ma molti scoprono che si tratta di una storia d’amore tormentata e non di un classico romantico come pensavano. La discussione si fa più vivace e i commenti si moltiplicano.
Perché oggi nessuno entra davvero a Wuthering Heights senza prima dare un’occhiata al briefing. E il briefing, naturalmente, è su TikTok. Il sottotesto è quasi sempre implicito, ma chiarissimo: se sei arrivata qui inseguendo Jacob Elordi sul poster, siediti un attimo. «Ho comprato Cime tempestose dopo aver visto il trailer», spiega una creator via social. «Pensavo fosse tipo Pride & Prejudice. Mi sento ingannata». A innescare la reazione a catena è stato il nuovo adattamento firmato da Emerald Fennell, che arriva il 12 febbraio, e ha rimesso al centro Heathcliff e Catherine. Hype altissimo, ambizioni da film più atteso del 2026 e un’operazione visiva perfettamente calibrata per l’immaginario contemporaneo: brughiera, tensione erotica, romanticismo gotico lucidato a specchio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Margot Robbie dalle acconciature che evocano la storia d'amore tra lei e Jacob Elordie nel film Cime Tempestose
