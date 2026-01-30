Margot Robbie cambia acconciature per promuovere Wuthering Heights. La attrice sceglie look diversi, dai ricci crimpled al raccolto voluminoso, per richiamare la storia d’amore tra lei e Jacob Elordie nel film. Le sue chiome raccontano tutta la passione tra i protagonisti.

Un look che ha subito scatenano i preofesiosnisti dei trend che ci hanno visto una tendenza che dilagherà nel 2026. Anche per la première mondiale del 28 gennaio al TCL Chinese Theatre di Los Angeles, l'attrice australiana sembrava replicare uno degli hairstyle dal piglio nostalgico che vedremo sul grande schermo, un raccolto basso e voluminoso dalle curve sinuose con la giusta dose di asimmetria e di aria vissuta, come recuperato da un'altra epoca. Per un'apparizione pre-premiere, l'attrice candidata all'Oscar ospite con Jacob Elordi e Charli XCX dal cast di Wuthering Heights o Cime Tempestose, aveva già anticipato l'importanza degli hair style nei suoi look destinati a diventare virali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Margot Robbie dalle acconciature che evocano la storia d'amore tra lei e Jacob Elordie nel film Cime Tempestose

Approfondimenti su Cime Tempestose

Margot Robbie si fa notare con acconciature che richiamano le emozioni del film

È quasi arrivato il giorno dell’uscita di “Cime Tempestose”, il nuovo film con Margot Robbie e Jacob Elordi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Margot Robbie is in love with Jacob Elordi

Ultime notizie su Cime Tempestose

Argomenti discussi: Margot Robbie che con le sue acconciature effetto nostalgia evoca la storia d'amore tra lei e Jacob Elordie nel film Cime Tempestose; Margot Robbie rilancia le onde a zig-zag per Cime Tempestose; I capelli di Margot Robbie al press tour di Cime Tempestose sono dark e romantici (come un romanzo gotico); Margot Robbie indossa il biondo del 2026.

Margot Robbie che con le sue acconciature effetto nostalgia evoca la storia d'amore tra lei e Jacob Elordie nel film Cime TempestosePrima i ricci crimpled, poi il raccolto voluminoso e non solo, anche i boccoli. Margot Robbie impegnata nella promozione di Wuthering Heights o Cime Tempestose, racconta con le sue acconciature tutta ... vanityfair.it

Margot Robbie e Jacob Elordi in Cime tempestoseMargot Robbie abbandona il biondo platino liscio di Barbie per acconciature dark con capelli crimped e volumi gotici durante il tour di Wuthering Heights. msn.com

Margot Robbie svela il biondo fragola del futuro - facebook.com facebook

Prima i ricci crimpled, poi il raccolto voluminoso e non solo, anche i boccoli. Margot Robbie impegnata nella promozione di Wuthering Heights o Cime Tempestose, racconta con le sue acconciature tutta la passione che arde nel film tra i due protagonisti x.com