TikTok | l’UE chiarisce come i design digitali possano alimentare la dipendenza degli utenti
L’Unione Europea ha deciso di intervenire sul modo in cui TikTok disegna la sua app. Secondo le autorità, il design di TikTok spinge gli utenti a usare l’app più a lungo e in modo compulsivo. La Commissione europea sta studiando nuove regole per limitare questa dipendenza, che potrebbe portare a modifiche significative nel funzionamento dell’app in Europa. La decisione arriva dopo le crescenti preoccupazioni su come le piattaforme digitali influenzino i giovani e gli utenti in generale.
**TikTok, l’UE accusa il design dell’app di favorire la dipendenza degli utenti. Una decisione che potrebbe cambiare il modo in cui funziona l’app nel territorio europeo.** Nel cuore di Bruxelles, la Commissione Europea ha lanciato un duro colpo a TikTok. Non si tratta soltanto di un’operazione di controllo o di un semplice accorgimento. È un’analisi critica, basata su un documento interno alla Commissione, che pone in evidenza un aspetto particolarmente pericoloso del modello operativo della piattaforma: il suo design, che favorisce la dipendenza comportamentale degli utenti. Le funzionalità principali – l’algoritmo di raccomandazione, lo scroll infinito, il meccanismo di riproduzione automatica – sono state identificate come “non conformi” con le linee guida del Digital Services Act, la normativa europea dedicata ai servizi digitali.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su TikTok UE
La Ue contro TikTok: “Il design crea dipendenza”. La replica del social: “Falso e senza fondamento”
Bruxelles si prepara a affrontare TikTok.
Social, la dipendenza è solo un mito: il 98% degli utenti di Instagram non supera i criteri clinici, ma si sente malato. La scienza smonta la psicosi della dipendenza digitale
Ultime notizie su TikTok UE
TikTok, per l’UE il design favorisce la dipendenzaLa Commissione ritiene che raccomandazioni e autoplay non rispettino le regole UE su sicurezza e protezione degli utenti, inclusi i minori. tomshw.it
TikTok accusata dalla Ue di violare le regole Dsa: Crea dipendenzaRoma, 6 feb. (askanews) – La Commissione europea e interviene anche su TikTok: l’esecutivo ... msn.com
Dopo Google, i legali di Signorini puntano il dito contro YouTube, Meta e TikTok per la diffusione dei video di Corona facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.