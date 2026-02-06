TikTok | l’UE chiarisce come i design digitali possano alimentare la dipendenza degli utenti

L’Unione Europea ha deciso di intervenire sul modo in cui TikTok disegna la sua app. Secondo le autorità, il design di TikTok spinge gli utenti a usare l’app più a lungo e in modo compulsivo. La Commissione europea sta studiando nuove regole per limitare questa dipendenza, che potrebbe portare a modifiche significative nel funzionamento dell’app in Europa. La decisione arriva dopo le crescenti preoccupazioni su come le piattaforme digitali influenzino i giovani e gli utenti in generale.

