I carabinieri salvano un 50enne | era su un ponte con la corda già pronta

Nella notte tra sabato e domenica a Pesaro, i carabinieri sono intervenuti per soccorrere un uomo di 50 anni che si trovava su un ponte con la corda pronta. L’intervento tempestivo ha evitato una possibile tragedia. L’accaduto si è svolto alle prime ore del mattino, in un momento in cui le luci natalizie erano ancora accese, ma l’atmosfera era segnata da un senso di inquietudine.

Pesaro, 29 dicembre 2025 – Erano le 3, la notte tra sabato e domenica, quei giorni strani subito dopo Natale in cui le luci restano accese ma dentro, per qualcuno, cala il buio. Sul ponte della Strada della Foglia, a Borgo Santa Maria, un uomo è fermo con una corda in mano. Non urla, non fa scenate. Sta lì. Ed è proprio quel silenzio a far scattare l'allarme. Un cittadino di passaggio rallenta, guarda meglio, capisce che non è una bravata né una sosta qualunque. Chiama il 112. Una telefonata che, col senno di poi, vale una vita. La segnalazione arriva in centrale operativa e sul posto viene inviata una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Tavoleto.

