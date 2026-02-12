Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, ha risposto alle domande sui tifosi del Milan in vista del match di sabato contro l’Inter. Thuram si è limitato a dire che pensa solo alla partita, senza farsi condizionare da eventuali sostegni o pressioni esterne. Il giocatore ha evitato commenti sul supporto dei tifosi rossoneri, concentrandosi esclusivamente sull’impegno in campo.

Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a pochi giorni da Inter-Juventus, big match del fine settimana. Il calciatore bianconero ha voluto rispondere anche ad una domanda riguardante Milan e Napoli. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "È ovvio che siamo molto arrabbiati. Perché abbiamo fatto una buona partita. Penso che abbiamo dominato la Lazio: loro hanno fatto due gol credo sui due primi tiri. Se guardiamo a come è finita, con il gol del pareggio all'ultimo momento, allora sì, è un punto guadagnato. Però siamo comunque scontenti per come è andata questa partita". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Thuram: “Se i tifosi del Milan saranno con noi sabato? Io penso solo alla partita”

Approfondimenti su Khephren Thuram

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Bologna, Marcus Thuram si apre ai microfoni di SBA Sport, condividendo le sue sensazioni e riflessioni.

Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, ha commentato la situazione attuale del campionato durante un’intervista a Sky Sport, sottolineando l’approccio “una partita alla volta”.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Khephren Thuram

Argomenti discussi: Come vorresti che ti ricordassero i tifosi Inter quando te ne andrai?. Thuram risponde così; Non lo riconosciamo proprio più: tifosi dell'Inter concordi e sconcertati al 45' contro il Torino; Sassuolo-Inter, moviola: fuorigioco di Thuram prima del gol di Bisseck? Restano i dubbi; Alla Juve lo annullano, a Inter e Milan no: due pesi e due misure. Esplode la rabbia dei tifosi.

Napoli e Milan tiferanno per la Juventus?. La risposta di Thuram scatena i tifosiKhephren Thuram, mediano della Juventus, dopo il pareggio in extremis dei bianconeri contro la Lazio (2-2 il finale allo Stadium), prepara con i compagni ed il tecnico Luciano Spalletti la delicata sf ... msn.com

Felipe Melo: Inter-Juve, decisivi i due Thuram. Champions? Tifosi Juve arrabbiati con me perché...Se mi manca l'Italia? Ogni giorno, da voi sono stato benissimo: è un pensiero fisso. Penso alla Fiorentina, alla Juve, all’Inter. Sono stato bene ovunque, pur con alti e bassi. Ho vissuto tanti momen ... msn.com

Felipe Melo: " #Inter-Juve, decisivi i due Thuram. Champions Tifosi Juve arrabbiati con me perché..." x.com

I tifosi della Juve sono furiosi. Il primo gol dell'Inter arriva su calcio d'angolo, ma dopo questo fuorigioco non segnalato su Thuram La partita poteva andare in modo completamente diversa. Commenti - facebook.com facebook