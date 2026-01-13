Thuram a Sky | Scudetto? Noi giochiamo partita per partita Vedremo a fine stagione dove saremo…

Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, ha commentato la situazione attuale del campionato durante un’intervista a Sky Sport, sottolineando l’approccio “una partita alla volta”. Riguardo allo scudetto, ha precisato che il team si concentra sul presente, aspettando di vedere a fine stagione quale sarà il risultato finale. Le parole di Thuram riflettono un atteggiamento di serenità e determinazione, senza dare nulla per scontato.

Khephren Thuram, giocatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la sfida di campionato con la Cremonese. Le sue parole. Khephren Thuram ha parlato a Sky dopo Juve Cremonese. Le sue dichiarazioni. SCUDETTO – « Come ho detto settimana scorsa, noi giochiamo ogni partita per vincere. Proviamo a fare meglio di giorno in giorno, poi vedremo a fine stagione ma giochiamo sempre partita per partita ». GENNAIO – « Sicuramente è un mese molto importante anche in Europa, abbiamo tante partite come quella col Benfica che è fondamentale ».

Matchday: non per riaprire la lotta scudetto, ma per non aver rimpianti di non averci creduto 11 Probabile formazione Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. - facebook.com facebook

| #Jesus: “Thuram Marcus è un eccellente attaccante, ma ne conosco tanti e non era così complicato. Abbiamo fatto una prestazione bella di squadra, era importante non perdere. Abbiamo un campionato lungo e lo scudetto ce l'abbiamo cucito addosso no x.com

