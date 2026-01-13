Thuram a Sky | Scudetto? Noi giochiamo partita per partita Vedremo a fine stagione dove saremo…

Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, ha commentato la situazione attuale del campionato durante un’intervista a Sky Sport, sottolineando l’approccio “una partita alla volta”. Riguardo allo scudetto, ha precisato che il team si concentra sul presente, aspettando di vedere a fine stagione quale sarà il risultato finale. Le parole di Thuram riflettono un atteggiamento di serenità e determinazione, senza dare nulla per scontato.

Khephren Thuram, giocatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la sfida di campionato con la Cremonese. Le sue parole. Khephren Thuram ha parlato a Sky dopo Juve Cremonese. Le sue dichiarazioni. SCUDETTO – « Come ho detto settimana scorsa, noi giochiamo ogni partita per vincere. Proviamo a fare meglio di giorno in giorno, poi vedremo a fine stagione ma giochiamo sempre partita per partita ». GENNAIO – « Sicuramente è un mese molto importante anche in Europa, abbiamo tante partite come quella col Benfica che è fondamentale ». Leggi anche: Mingueza Juve: nome nuovo per rinforzare la fascia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

