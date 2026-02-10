US appeals court lets Trump continue ending deportation protections

Un tribunale d’appello negli Stati Uniti ha deciso di permettere a Donald Trump di continuare a porre fine alle protezioni temporanee contro le deportazioni. La decisione arriva dopo che un giudice federale aveva bloccato questa misura, ma ora il procedimento è stato sospeso in attesa di ulteriori valutazioni. La vicenda riguarda le restrizioni temporanee che avevano protetto alcune persone dall’espulsione, e la decisione di oggi apre nuovamente la strada per la fine di queste protezioni.

Feb 9 (Reuters) - A U.S. appeals court in California on Monday temporarily lifted a federal judge's order that had blocked the Trump administration from ending deportation protections for nearly 89,000 migrants from Honduras, Nepal and Nicaragua. The 9th U.S. Court of Appeals said the government could likely prove there were "legitimate" reasons to end Temporary Protected Status for immigrants from those countries and paused a California federal judge's ruling against the administration for the duration of the appeal. "TPS was never designed to be permanent, yet previous administrations have used it as a de facto amnesty program for decades," U.

