Sicurezza Latina si candida ai finanziamenti Fesr per la control room della videsorveglianza

Latina presenta un progetto di fattibilità per la creazione di una control room dedicata al sistema di videosorveglianza. L'iniziativa mira a migliorare la sicurezza urbana, candidandosi ai finanziamenti regionali Fesr. La realizzazione di questa infrastruttura contribuirà a potenziare la gestione delle telecamere di sorveglianza, favorendo un ambiente più sicuro per i cittadini e le attività locali.

Un progetto di fattibilità per la realizzazione della “control room” del sistema di telecamere di videosorveglianza, candidandosi a finanziamenti regionali Fesr. È quello approvato dalla giunta comunale di Latina, in vista del programma “Lazio Sentinel 2030” della Regione Lazio. La control room è.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Più sicurezza a Latina: il Comune approva il progetto su videosorveglianza e control roomIl Comune di Latina ha approvato un progetto di videosorveglianza e una control room, nel quadro dell’iniziativa “Lazio Sentinel 2030”.

Sicurezza e mobilità. L’integrazione sarà reale nella nuova control roomIl Comune di Bergamo avvia un progetto volto a migliorare la sicurezza e la mobilità attraverso l’implementazione di una nuova control room.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Capitale del Mare, a sorpresa si candida anche Sperlonga.

Latina, una control room per la sicurezza cittadinaApprovato il progetto di rafforzamento della videosorveglianza, la sindaca Celentano: un passo avanti decisivo dopo i fatti di cronaca ... rainews.it

Sicurezza, Latina si candida ai finanziamenti Fesr per la control room della videsorveglianzaUn progetto di fattibilità per la realizzazione della control room del sistema di telecamere di videosorveglianza, candidandosi a finanziamenti regionali Fesr. È quello approvato dalla giunta comuna ... latinatoday.it

Nomina Capasso, Sarubbo: «Legalità e sicurezza, una sfida decisiva per il territorio pontino» Gli auguri di buon lavoro del segretario provinciale del Partito Democratico al nuovo Procuratore della Repubblica di Latina - facebook.com facebook