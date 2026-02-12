The Beatles di Sam Mendes | svelati i volti di Cynthia Lennon e Jane Asher nel cast del Cinematic Event da Oscar

La produzione del nuovo progetto di Sony Pictures e Neal Street, diretto da Sam Mendes, è in pieno fermento. Sono stati svelati i volti di Cynthia Lennon e Jane Asher nel cast, due donne fondamentali nella vita dei Beatles, e ora anche sul grande schermo. Le riprese sono iniziate e l’attesa cresce tra i fan.

Il monumentale progetto di Sony Pictures e Neal Street, che vedrà il premio Oscar Sam Mendes dirigere quattro lungometraggi distinti sui Beatles, entra nel vivo della produzione. Oltre ai quattro protagonisti già annunciati, il cast si arricchisce oggi di nomi fondamentali per narrare l'epopea dei Fab Four, attesi nelle sale per aprile 2028. I nuovi ingressi nel cast Tra le novità spicca Lucy Boynton ( Bohemian Rhapsody ), che interpreterà Jane Asher, l'attrice britannica e storica fidanzata di Paul McCartney che ispirò capolavori come And I Love Her e For No One. Morfydd Clark ( Gli Anelli del Potere ) vestirà invece i panni di Cynthia Lennon, la prima moglie di John, la cui relazione fu segnata dall'ascesa planetaria della band e dall'incontro con Yoko Ono.

