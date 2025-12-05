The Beatles | George Martin e tutti gli altri le nuove importanti aggiunte al cast dei quattro film biografici di Sam Mendes

Prosegue a pieno ritmo la preparazione di “The Beatles — A Four Film Cinematic Event, i quattro film biografici di Sam Mendes che hanno trovato gli interpreti per George Martin, Neill Aspinall e altre figure fondamentali. Vediamo chi sono. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - The Beatles: George Martin e tutti gli altri, le nuove importanti aggiunte al cast dei quattro film biografici di Sam Mendes

Leggi anche questi approfondimenti

Il 4 dicembre del 1964 esce “Beatles for Sale”, il quarto album dei #Beatles . Come i precedenti, è prodotto da George Martin. #beatlesfacts #4dicembre #almanaccomercury #TheBeatles Vai su X

In Memoriam GEORGE HARRISON! (February 25, 1943 - November 29, 2001) Gone, but not forgotten! #torinobeatlesdays #beatlemaniatorino #georgeharrison #beatlesianitorino #thebeatles - facebook.com Vai su Facebook

The Beatles: George Martin e tutti gli altri, le nuove importanti aggiunte al cast dei quattro film biografici di Sam Mendes - Prosegue a pieno ritmo la preparazione di “The Beatles — A Four Film Cinematic Event, i quattro film biografici di Sam Mendes che hanno trovato gli interpreti per George Martin, Neill Aspinall e altre ... Si legge su comingsoon.it

Harry Lloyd sarà George Martin, produttore dei Beatles, per Sam Mendes - Harry Lloyd, l'attore britannico noto per aver interpretato Viserys Targaryen ... cinefilos.it scrive

‘The Beatles' expands as Sam Mendes casts his George Martin, Brian Epstein, and more - With the Fab Four and their romantic partners locked down, Mendes is building out the band's bench of collaborators and confidants. Segnala msn.com

The Beatles: Harry Lloyd interpreterà il ruolo del produttore George Martin - Harry Lloyd interpreterà George Martin nel gigantesco progetto cinematografico sui Beatles firmato da Sam Mendes. Scrive filmpost.it

George Martin, scomparso ieri: chi era e cosa ha fatto (parte 3 - dopo i Beatles) - continuò a lavorare come produttore collaborando con artisti quali - Scrive rockol.it

The Beatles, l'ex star di Game of Thrones Harry Lloyd interpreterà George Martin - Dopo aver interpretato Viserys Targaryen in Game of Thrones, Harry Lloyd sarà George Martin nei 4 biopic dedicati ai Beatles. msn.com scrive