The Beatles | George Martin e tutti gli altri le nuove importanti aggiunte al cast dei quattro film biografici di Sam Mendes

Prosegue a pieno ritmo la preparazione di “The Beatles — A Four Film Cinematic Event, i quattro film biografici di Sam Mendes che hanno trovato gli interpreti per George Martin, Neill Aspinall e altre figure fondamentali. Vediamo chi sono. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

the beatles george martin e tutti gli altri le nuove importanti aggiunte al cast dei quattro film biografici di sam mendes

