Usa bloccati tutti i voli per El Paso in Texas per ‘motivi di sicurezza speciali’

Tutti i voli da e per El Paso sono stati cancellati. La chiusura dello spazio aereo su questa zona e sulla vicina Santa Teresa, in New Mexico, è stata decisa per motivi di sicurezza. Al momento, nessuno spiega chiaramente cosa abbia portato a questa decisione improvvisa, lasciando passeggeri e compagnie aeree senza risposte certe.

Un’inedita chiusura dello spazio aereo su El Paso, in Texas, e sulla vicina Santa Teresa, nel New Mexico, ha bloccato tutti i voli da e per la regione, sollevando interrogativi sulla sicurezza e lasciando autorità e compagnie aeree con poche risposte. La Federal Aviation Administration (FAA) ha imposto la restrizione, che durerà fino al 20 febbraio, motivandola con “speciali ragioni di sicurezza” e avvertendo che potrebbe autorizzare l’uso della forza letale contro velivoli che violino lo spazio aereo chiuso. La decisione, giunta con breve preavviso, ha colto di sorpresa il mondo dell’aviazione e i rappresentanti politici locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina, lo spazio aereo sopra l’aeroporto di El Paso è stato chiuso dalla Federal Aviation Administration per motivi di sicurezza.

L’aeroporto di El Paso ha sospeso tutti i voli per i prossimi 10 giorni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

